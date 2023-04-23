Венгрия запретила импорт украинского зерна: Орбана критикуют за это решение

В Будапеште подверглись критике запрет правительства Виктора Орбана на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. В Венгрии уверены, что это приведет к дефициту и подорвет усилия по сдерживанию наивысшего уровня инфляции в Европейском союзе.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Генеральный секретарь Венгерской зерновой ассоциации Зсофия Потса заявила, что стране следует импортировать около 700 тысяч тонн кормовой кукурузы после неурожая в прошлом году. По ее словам, Украина будет самым дешевым поставщиком.

"Наши члены в отчаянии и не поддерживают никаких запретов на импорт, на самом деле мы нуждаемся в импорте", — заявила она.

Следует отметить, что правительство премьер-министра Виктора Орбана вместе с Польшей и Словакией ввело запрет на украинское зерно и отдельные сельскохозяйственные продукты до конца июня 2023-го. Мол, такие поставки могут нанести вред отечественным производителям.

В свою очередь Потса заявила, что блокирование этих потоков будет поддерживать давление на цены на продовольствие в Венгрии, где уровень инфляции превышает 25%.

Как сообщалось, Украина не сможет экспортировать продукты в Польшу, Болгарию, Венгрию и Словакию. В список попали зерно, овощи и фрукты, мясо, мед и т.д.

В частности, завоз украинского зерна в Польшу и Венгрию приостанавливается до 30 июня 2023 года. К слову, во время проверки 1,5 тонны зерна из Украины в городе Коларово обнаружили опасные пестициды. Поэтому государство запретило перерабатывать его.

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