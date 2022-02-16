Венгрия заявила о готовности принять беженцев из Украины в случае нападения РФ

Венгрия заинтересована в том, чтобы избежать нападения России.
Венгрия готова принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае нового полномасштабного вторжения России.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш, сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы избежать полномасштабной войны России против Украины. Впрочем, заверил, что в случае необходимости его страна может позаботиться о десятках тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае необходимости.
"Правила предоставления убежища ясны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", — заявил Гуляш.
Напомним, Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину.
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