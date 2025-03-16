Венгров спросят, поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз: как будут голосовать

Граждан Венгрии спросят о членстве Украины в Евросоюзе. Бюллетень с одним вопросом "Поддерживаете ли вы, чтобы Украина вступила в Евросоюз?" напечатают на защищенной бумаге, что "не допустит фальсификаций".

Правительство Венгрии обнародовало бюллетень для опроса общественного мнения.

Бюллетень будет содержать два варианта ответа: "да" или "нет". Опрос состоится в формате "национальных консультаций".

"Бюллетень печатается на защищенной бумаге, что предотвращает фальсификации. Избирательные бюллетени не могут быть ксерокопированы или дублированы, их будут подсчитывать путем строгой проверки в присутствии нотариуса. Украина не может стать членом Евросоюза без согласия венгров, поскольку страны-члены имеют право вето".

Венгерское провластное издание Hirado сообщило, что премьер-министр страны Виктор Орбан распорядился провести опрос в начале марта после заявления президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен о необходимости вступления Украины в ЕС в течение пяти лет ее пребывания в должности.