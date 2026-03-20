Венгры насильно ввели неизвестное вещество сотруднику "Ощадбанка" после рейда
Венгерские спецслужбы действовали методами КГБ, они ввели задержанным украинцам неизвестные инъекции во время рейда на инкассаторов.
Скандал вокруг задержания инкассаторов «Сбербанка» в Венгрии приобретает новые обороты. Стали известны факты пыток и применения сыворотки правды к украинским гражданам.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах и венгерские правоохранительные органы.
«Сыворотка правды» и потеря сознания
По данным источников в Киеве, во время 24-часового задержания сотрудники венгерского антитеррористического центра (TEK) применили «принудительную инъекцию» к одному из украинцев — бывшему сотруднику СБУ.
Предполагают, что препарат был релаксантом, предназначенным для того, чтобы сделать человека более болтливым во время допроса. Однако для задержанного, страдающего сахарным диабетом, это имело катастрофические последствия: у мужчины произошел гипертонический криз. Он потерял сознание и был госпитализирован только после критического ухудшения состояния. Анализы крови, проведенные по возвращении группы в Украину, подтвердили наличие следов препаратов этого класса.
Венгерский адвокат пострадавших Лорант Горват подтвердил факт инъекции неизвестного содержимого, введенного вопреки протестам мужчины.
Детали рейда: мешки с золотом и завязанные глаза
Инцидент произошел 5 марта. Спецназначители TEK задержали семь работников Ощадбанка, которые сопровождали две бронированные машины из Вены в Киев. В авто перевозили государственные средства — золотые слитки и десятки миллионов евро и долларов наличными.
Украинская сторона отмечает, что это регулярный официальный транзит средств, о котором Будапешт был проинформирован. Венгерские власти бездоказательно заявили о деньгах для «украинской военной мафии».
Украинцев содержались в ужасных условиях, более 24 часов в наручниках и с повязками на глазах. Им отказывали в предоставлении украинского переводчика (навязывали только русскоговорящего). Также скрывали местонахождение задержанных от Киева в течение нескольких часов.
Политическая основа и «российский след»
Аналитики увязывают этот «непрофессиональный рейд» с приближением парламентских выборов в Венгрии. Правительство Виктора Орбана, имеющего тесные связи с Москвой, использует демонизацию Украины как центральный элемент своей кампании.
Источники в венгерской полиции анонимно признаются, что операция была крайне непрофессиональной: силовики даже не проверили машину на наличие GPS-трекеров, благодаря которым Киев смог самостоятельно рассчитать место дислокации похищенных работников банка.
В настоящее время Ощадбанк подал заявление о преступлении в венгерские правоохранительные органы по факту злоупотребления служебным положением. Банк требует:
отмена депортации и запрета на въезд в Шенгенскую зону для своих сотрудников;
возврат изъятых государственных средств, которые до сих пор заблокированы в Венгрии.
Захват денег «Сбербанка» в Венгрии — последние новости
Юристы государственного «Ощадбанка» обратились в Центральную следственную прокуратуру Венгрии с жалобой на действия местных властей из-за изъятия инкассаторских авто, наличных денег и золота на общую сумму 82,2 млн долларов. Банк подозревает венгерскую сторону в злоупотреблении служебным положением и видит в ее действиях признаки террористического акта.
Спецслужбы Венгрии стоят за организацией рейда на автомобиль инкассаторов Ощадбанка, рассматривая это как инструмент политического давления. Целью провокации было создание конфликтной ситуации в отношениях с Украиной, которую планировалось использовать в рамках предвыборной кампании до голосования 12 апреля.