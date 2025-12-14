Орбан привезет на саммит ЕС 1,6 млн "бумажек" по Украине: что в них

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается привезти с собой на саммит ЕС более 1,6 млн анкет с антиукраинского “референдума”, в которых венгры якобы отвергли поддержку Украины.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в Facebook.

“1,6 миллиона консультационных анкет. Столько людей высказали свое мнение о планах повышения налогов на войну. Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где выскажу мнение молчаливого большинства. Надеюсь, что армия не будет взимать никаких дополнительных расходов за превышение веса багажа”, - сказал он.

По его словам, результаты опроса он представит в Брюсселе, чтобы озвучить позицию большинства граждан.

Ранее правительство Венгрии инициировало “национальные консультации” по повышению налогов. У Орбана утверджали, что этот шаг якобы является требованием ЕС для финансирования Украины и войны. Гражданам разослали письма, в которых отмечалось, что этот “референдум” привязывается к обсуждению в ЕС путей финансовой поддержки Украины.

