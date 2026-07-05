Вэнс дал Украине стратегический совет о том, как вести войну против РФ

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал Украине не спешить с масштабными контрнаступательными операциями в войне против России, а вместо этого делать ставку на оборону и изнурение государства-агрессора ударами беспилотников.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sunday Times.

По словам Вэнса, администрация президента Дональда Трампа считает нынешнюю оборонную стратегию Украины более эффективной, чем попытки быстрого контрнаступления.

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«Украинцы, пока мы ведем переговоры, должны просто занимать максимально оборонительную позицию. Такой подход принес гораздо больше результатов, потому что обороняться легче, чем наступать. Это позволило украинцам чуть больше использовать свое тактическое преимущество», — подчеркнул вице-президент США.

Вэнс также выразил убеждение, что дальнейшие наступательные действия России теряют эффективность, поскольку оккупационные войска несут значительные потери ради минимальных территориальных завоеваний.

«Россияне сейчас находятся в таком положении, когда выгода, которую они могут получить благодаря продолжению наступательных операций, становится все меньше — и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам для завершения этого дела», — заявил он.

Вице-президент добавил, что внимательно изучал ход российско-украинской войны и пришел к выводу, что армия РФ платит чрезвычайно высокую цену за каждый захваченный квадратный километр территории.

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Кроме того, Вэнс назвал одним из главных достижений администрации Трампа прекращение прямого финансирования Украины со стороны США и переложение большей части финансовой нагрузки на европейских союзников.

Напомним, после недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил о «реальной перспективе завершения войны».

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