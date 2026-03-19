Венс едет в Венгрию поддержать Орбана перед выборами — Reuters

Вэнс / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Венс готовится к визиту в Венгрию, который рассматривается как политический сигнал поддержки действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что поездка состоится в ближайшие дни, однако точные даты еще не определены и могут измениться. Это связано с напряженной международной ситуацией, в частности, войной на Ближнем Востоке.

Реклама

Визит Венса должен пройти накануне парламентских выборов в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля. По данным опросов, Орбан сталкивается с одним из самых сложных выборов за все время своего пребывания у власти.

Это уже не первый сигнал поддержки со стороны США: в феврале Будапешт посещал госсекретарь Марко Рубио, также публично выразивший поддержку венгерскому премьеру.

Аналитики считают, что визит Венса может повлиять на предвыборную кампанию и усилить позиции Орбана, ныне ведущего сложную борьбу за переизбрание.

Напомним, что Орбан атакует Украину перед выборами: стоящий за громкими заявлениями премьера Венгрии