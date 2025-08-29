Вэнс готов занять место Трампа в случае "страшной трагедии"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять место Дональда Трампа в случае «страшной трагедии», имея в виду его внезапную смерть. Как известно, 78-летний Трамп является самым старым политиком, который когда-либо принимал присягу в качестве президента Соединенных Штатов.

О своей готовности заменить Трампа Вэнс сказал в эксклюзивном интервью USA TODAY, отвечая на вопрос, готов ли он взять на себя роль главнокомандующего.

«За последние 200 дней я получил много хорошего практического опыта… Если, не дай Бог, произойдет страшная трагедия, я не могу представить лучшей практики, чем та, что я получил за последние 200 дней», — сказал он.

При этом Вэнс успокоил и добавил, что у президента Трампа очень крепкое здоровье и у него «невероятная энергия».

«Президент в невероятно хорошей форме, у него потрясающая энергия. Хотя большинство людей, которые работают рядом с президентом США, моложе его, … именно он — последний, кто ложится спать, последний, кто звонит по телефону ночью, и первый, кто просыпается и делает звонки утром…», — похвалил своего шефа 41-летний вице-президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно появился на публике с толстым слоем тонального крема на руке, спровоцировав обсуждение состояния его здоровья.