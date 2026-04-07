Вэнс неожиданно отметил роль Трампа и Орбана в войне в Украине: что заявил

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Наибольший вклад в усилия по прекращению войны между Россией и Украиной внесли Дональд Трамп и Виктор Орбан. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметив важность дипломатического подхода обоих лидеров.

Об этом Вэнс заявил во вторник, 7 апреля, во время официального визита в Будапешт и встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Clash Report.

Джей Ди Вэнс назвал ключевых “миротворцев” войны в Украине

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что конфликта можно было бы избежать при другом руководстве в США, однако главным инструментом остается диалог.

«И мы слышали так много разговоров в европейских столицах о необходимости прекратить войну между Россией и Украиной. Мы, безусловно, с этим согласны. Эта война никогда бы не началась, если бы четыре года назад президентом был Дональд Трамп. Но теперь, когда она уже началась, пожалуй, двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы на самом деле покончить с этим разрушительным конфликтом, стали Дональд Трамп и Виктор Орбан из Венгрии», — сказал он.

Вэнс добавил, что эффективность обеих политиков обусловлена их стремлением понять интересы обеих сторон. По его словам, политики добились этого благодаря дипломатическим усилиям и постоянному диалогу. Вице-президент США подчеркнул, что Трамп и Орбан пытались понять потребности как украинской, так и российской сторон, чтобы найти путь к завершению войны.

«Мы будем и дальше участвовать в этом процессе, но я считаю, что это свидетельствует о народе Венгрии: вы страна с 10 миллионами населения, но, поверьте, я присутствовал на всех заседаниях и участвовал во всех телефонных разговорах», — заметил Венс.

Джей Ди Вэнс в Венгрии — что известно

Напомним, самолет вице-президента США приземлился в Будапеште 7 апреля, где его встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Глава МИД назвал этот визит «историческим».

Также Венгрия планирует заключить соглашение о закупке нефти у США. Подписание состоится во время визита вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт, всего за несколько дней до всеобщих выборов в стране.