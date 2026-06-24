Венс опозорился в присутствии беременной жены из-за неловкого жеста: видео

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Венс оказался в центре обсуждений в социальных сетях после неловкого жеста во время совместного эфира с женой Ушей Венс, которая сейчас ждет четвертого ребенка.

На это обратило внимание издание The Daily Beast.

Супруги приняли участие в специальном выпуске программы «Storytime with the Second Lady» («Истории от второй леди»), посвящённом Дню отца. Представляя своего мужа, Уша Венс рассказала, что он регулярно читает книги их троим детям.

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«Сегодняшний особый гость — это мой муж, вице-президент США Джей Ди Венс. Спасибо, что присоединился к нам сегодня, дорогой», — сказала вторая леди.

В ответ Венс заметил: «Конечно. Приятно тебя видеть», после чего дважды похлопал жену по колену. Именно этот момент быстро стал вирусным в сети и вызвал волну комментариев относительно неестественного взаимодействия между супругами.

Политическая инфлюенсерша MamaSissieSays написала в социальной сети X: «За всю свою жизнь я ни разу не видела, чтобы мужчина так хлопал себя по колену. Меня никто не убедит, что эти люди вообще знают, какой кофе заказывает каждый из них».

Политтехнолог Демократической партии Майк Неллис также раскритиковал этот эпизод: «Выражение лица Уши Венс, когда Джей Ди касается её колена, — это настоящий крик о помощи, если я вообще что-то понимаю в человеческих эмоциях».

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В свою очередь, блогер Джо Галлина, выступающий против движения MAGA, назвал ролик «крайне неловким».

«Я видел больше взаимопонимания и химии на переговорах по ядерной программе Ирана. Этот парень никогда не станет президентом», — написал он.

Другой пользователь соцсети саркастически заметил: «Ничто так не свидетельствует о „счастливом браке“, как поздравление собственной жены в стиле „мы только что познакомились“».

Как сообщает The Daily Beast, команда вице-президента не предоставила оперативного комментария относительно реакции, которую вызвал ставший вирусным фрагмент эфира.

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В ходе передачи Венс также в очередной раз подчеркнул свою поддержку президента США Дональда Трампа на фоне обострения внутренней конкуренции за лидерство в движении MAGA в преддверии президентских выборов 2028 года.

«Мне посчастливилось работать под руководством президента, который возлагает на меня большую ответственность. Поэтому мы занимаемся многими вопросами», — заявил вице-президент США.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что пока не принял решения относительно возможного участия в президентских выборах 2028 года.

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