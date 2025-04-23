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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Вэнс поделился воспоминаниями о последней встрече с Папой Римским Франциском

Встреча с Папой стала для Ди Вэнса неожиданным и трогательным моментом, который он назвал подарком судьбы.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

После посещения Тадж-Махала вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые поделился воспоминаниями о разговоре с Папой Франциском на Пасху менее чем за день до его смерти.

Об этом пишет The Washington Post.

«Это действительно несколько невероятно», — сказал Венс журналистам в военном аэропорту в Агру. «И, конечно, когда я с ним виделся, не имел представления, что ему осталось меньше 24 часов. Я считаю это большим благословением», — добавил он.

Во время короткого визита в Ватикан в воскресенье Вэнс пожал руку Папе Франциску и поблагодарил его за духовное лидерство.

Хотя Вэнс знал о состоянии здоровья Папы, но признался, что не осознавал, насколько оно серьезное.

Напомним, Папа скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта 21 апреля утром в 7:35. Сообщается, что он смерть наступила в результате мозгового инсульта, комы и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

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