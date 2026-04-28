Вэнс пошел против Пентагона: что могут скрывать от Трампа о войне с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах подвергал сомнению то, как Министерство обороны описывает войну с Ираном. В частности, он интересовался, не уменьшает ли Пентагон масштабы сокращения запасов американских ракет.

Об этом говорится в материале издания The Atlantic.

По данным двух высокопоставленных чиновников администрации, Вэнс сомневался в достоверности информации, которую Пентагон предоставляет в ходе войны. Также он поднимал вопрос о доступности отдельных ракетных систем в разговорах с президентом Дональдом Трампом.

Нехватка боеприпасов может иметь серьезные последствия для США, поскольку эти же запасы необходимы Вашингтону для возможной защиты Тайваня от Китая, Южной Кореи от КНДР и Европы от России.

Что заявляет Пентагон

Министр обороны Пит Гегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн публично говорили о значительных запасах американского оружия. Они также описывали потери иранских сил после восьми недель боевых действий как катастрофические.

В то же время советники Венса говорят, что вице-президент. пытается избегать личных конфликтов в военном кабинете президента. В то же время часть его окружения считает, что картина, которую представляет Гегсет, слишком положительна и может вводить в заблуждение.

Сам Венс в заявлении сказал, что глава Пентагона "отлично справляется со своей работой". В Белом доме также отметили, что вице-президент «задает много острых вопросов по стратегическому планированию, как и все члены команды президента по национальной безопасности».

Что могло не совпадать с оптимистическими оценками

Трамп повторял положительные заявления руководства Пентагона о войне, в частности, утверждал, что нанесенные США удары уже являются победой, а запасы ключевых видов вооружений — «практически безграничны».

Однако источники, знакомые с разведданными, утверждают, что официальные оценки Пентагона могут давать неполную картину.

По внутренним оценкам, Иран хранит две трети своих военно-воздушных сил, основную часть ракетных комплексов и значительное количество малых скоростных катеров, которые могут минировать акватории и препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

В марте Гегсет заявлял о «полном контроле» американских военных над воздушным пространством Ирана. Но уже в апреле иранские силы сбили американский истребитель, после чего США проводили интенсивную спасательную операцию.

Кроме того, Тегеран, по данным источников, ежедневно восстанавливает все больше ракетных установок. Приблизительно половина из них снова стала доступной после начального двухнедельного перемирия.

Проблема с запасами США

Официальные лица и внешние консультанты говорят, что использование ключевых видов вооружений — в частности, перехватчиков для защиты от иранских ракет, Tomahawk и Joint Air-to-Surface Standoff — привело к серьезному дефициту.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований США уже могли потратить более половины довоенных запасов четырех ключевых типов боеприпасов.

Еще до войны с Ираном эти запасы были истощены из-за медленного производства и поставок боеприпасов Украине и Израилю. Представители Пентагона ранее предупреждали, что дефицит может поставить под угрозу способность США победить в потенциальном конфликте против России или Китая.

Спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что Гегсет и другие руководители оборонного ведомства «последовательно придают президенту полную, беспристрастную картину». Один из высокопоставленных чиновников сказал, что генерал Кейн был «точным, аккуратным и всесторонним» в своих оценках военных операций.

Почему позиция Венса важна

Вэнс скептически относился к целесообразности ударов по Ирану еще до начала войны. Трамп признавал, что вице-президент был «возможно, менее увлечен» этим конфликтом.

Для Венса эта тема имеет и политическое измерение. Он давно выступает против «вечных войн» и считал, что ресурсы США нужно, прежде всего, направлять внутри страны. Еще до того, как стать вице-президентом, он предупреждал, что помощь Украине сокращает критически важные запасы американского оружия.

В то же время в Вашингтоне обращают внимание, что недавно Венс не поехал на переговоры по Ирану в Пакистан. Главными представителями США в Исламабаде должны стать спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Официально отсутствие Венса объяснялось дипломатическим протоколом и составом иранской делегации. В Белом доме отмечали, что вице-президент готов отправиться в Исламабад, если переговоры продвинутся вперед.

Война в Иране - последние новости:

США и Иран продолжают искать формат деэскалации. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что новое предложение Тегерана по ядерному вопросу «лучше, чем ожидали» в Вашингтоне, но ключевое условие США остается неизменным — Иран не должен получить ядерное оружие.

Отдельно сообщалось, что Иран передал США предложение об открытии Ормузского пролива и снижении напряженности, но без немедленного урегулирования споров вокруг ядерной программы. Такой подход не устраивает Вашингтон, поскольку именно ядерная программа остается главной причиной конфликта.

