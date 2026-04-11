Вэнс прибыл в Пакистан на переговоры с Ираном

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Пакистан для переговоров с Ираном по прекращению боевых действий.

Об этом сообщает Reuters.

Вэнс приземлился в Пакистане около 10:30 по местному времени. На авиабазе Нур-Хан его встретили министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар и главнокомандующий армией фельдмаршал Асим Мунир.

Реклама

Вэнс прибыл на переговоры / © Associated Press

Иранскую делегацию возглавляют спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. США будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возглавляющий американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, нынешние переговоры между США и Ираном будут проходить на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года. Это также первые официальные личные переговоры между странами с 2015 года, когда они достигли соглашения по ядерной программе Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вскоре откроется даже без сотрудничества Ирана, а главной целью переговоров с Тегераном является недопущение создания ядерного оружия.