- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 1 мин
Вэнс прибыл в Пакистан на переговоры с Ираном
Американскую делегацию возглавляет Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Пакистан для переговоров с Ираном по прекращению боевых действий.
Об этом сообщает Reuters.
Вэнс приземлился в Пакистане около 10:30 по местному времени. На авиабазе Нур-Хан его встретили министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар и главнокомандующий армией фельдмаршал Асим Мунир.
Иранскую делегацию возглавляют спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. США будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возглавляющий американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс.
Напомним, нынешние переговоры между США и Ираном будут проходить на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года. Это также первые официальные личные переговоры между странами с 2015 года, когда они достигли соглашения по ядерной программе Ирана.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вскоре откроется даже без сотрудничества Ирана, а главной целью переговоров с Тегераном является недопущение создания ядерного оружия.