Вэнс пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности – в чем противоречия между США и Европой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

В этом году вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в феврале.

Об отмене визита сообщает издание Bild.

Ранее СМИ писали, что политик планирует выступить на форуме, но теперь его планы изменились.

В прошлом году Вэнс запомнился в Мюнхене жесткой критикой европейских правительств. Он обвинял их в цензуре в соцсетях и преследовании инакомыслящих, заявляя, что власть использует "безобразные слова из советского прошлого, вроде "дезинформации"", чтобы заставить молчать критиков.

"Если вы боитесь своих избирателей, Америка ничего не сможет для вас сделать. Более того, вы ничего не сможете сделать для американского народа, избравшего меня и президента Трампа", - говорил тогда Венс.

Его отсутствие на конференции в этом году может изменить тон дискуссий о свободе слова и безопасности в Европе.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс призвал европейских лидеров прекратить скептически относиться к намерениям президента Дональда Трампа по Гренландии.

Вэнс подчеркнул, что вопрос статуса острова является стратегическим приоритетом для безопасности всего Западного мира.