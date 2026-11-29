Вэнс и Рубио готовятся к борьбе за Белый дом / © Associated Press

Реклама

После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в партии обостряется борьба за дальнейшее лидерство. Вероятные претенденты — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио — олицетворяют разные стратегии и риски для мира.

Об этом пишет The Guardian.

Реклама

Между Вэнсом и Рубио обостряется борьба: чем грозят эти политики

Обозреватель Стив Блумфилд отмечает, что между политиками началась борьба изоляционизма и империализма. Он добавляет, что оба варианта опасны, но каждый несет разный вид угрозы. Контраст между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио стал особенно заметным в прошлом году во время встречи в Овальном кабинете президентов Трампа и Зеленского.

Реклама

Тогда Вэнс открыто и с заметным удовольствием попрекал Зеленского за неблагодарность, в то время как давний оппонент Владимира Путина и неоконсерватор Рубио молчал.

Линия разлома — между склонностью Вэнса к изоляционизму и имперским подходом Рубио — сопровождала первые два года второго срока Дональда Трампа. Однако после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах и необъявленного старта президентской кампании разногласия между ними вышли на первый план.

Именно противостояние этих двух политиков будет определять лицо Maga 2.0 и оказывать значительное влияние на глобальную политику. Оба политика уже сошлись в противоположных лагерях вокруг двух резонансных тем: войны против Ирана и шпионского скандала, связанного с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом. То, как будут развиваться эти истории, может оказать существенное влияние на шансы каждого из них в борьбе за номинацию.

Во время предвыборных поездок по штатам Вэнс обычно повторял, что экономика крепче, чем пишут медиа, президент прекрасно управляет страной, а демократы потеряли связь с реальностью. Впрочем, тему Ирана в этих речах он обходил. Мнение Вэнса о том, что война в Иране повлияла на результат республиканцев на выборах, отчасти дистанцировала его от Трампа, но главный удар пришелся на Рубио.

Реклама

Вместе с самим Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом именно госсекретарь больше всего ассоциируется с кампанией против Ирана. Для Рубио, который когда-то называл Трампа мошенником и высмеивал его внешнеполитическую неосведомленность, признать собственную войну провальной будет трудной задачей.

Вместо этого сыграть на руку кампании Марко Рубио в 2028 году может эпизод с Дженсеном Хуангом. Именно Рубио инициировал тревогу из-за предполагаемой связи главы Nvidia Дженсена Хуанга с человеком, подозреваемым в шпионаже в пользу Китая. Рубио сопровождал подготовку тайной записки с изложением улик и, по сообщениям, лично докладывал Трампу на борту Air Force One.

В документе говорилось, что фигурантка подозрений Элис Хуанг — высокопоставленная персона в компании, которая закупала передовые ИИ-чипы Nvidia, — якобы нелегально вывозила их в Китай.

Скандал повлек за собой отставку Дженсена Хуанга, падение акций на рынке искусственного интеллекта и опасения, что Пекин может опередить США в технологической гонке. Однако в прошлые выходные Трамп, который не впервые пренебрег данным разведки, лично вмешался, чтобы вернуть Хуанга на должность.

Реклама

На этот раз Джей Ди Вэнс поддержал Трампа: позвонил Хуангу, призвал совет директоров Nvidia восстановить его в должности и публично поставил под сомнение обвинения, заявив, что они основаны на анонимных сообщениях, а не на реальных доказательствах.

Теперь развитие истории с Хуангом может ударить как по Рубио, так и по Вэнсу.

В чем главные риски президентства Рубио или Вэнса

В случае избрания президентом, оба из них несут огромные риски для США и всего мира. Рубио, несмотря на все усилия стать правой рукой Трампа, последовательно поддерживал спорные внешнеполитические решения США этого столетия — от вторжения в Ирак до нынешней операции в Иране. Также он активно продвигал обновленную доктрину Монро с акцентом на преобладание США в Западном полушарии.

До окончания президентского срока Трампа Вэнс и Рубио имеют шансы приобщиться к сценарию вторжения на Кубу.

Кроме всего, Рубио курировал ликвидацию USAID, сворачивал финансирование десятков структур ООН и обещал разобрать Международный уголовный суд «кирпичик за кирпичиком».

Вэнс, хотя и выступает против военных интервенций США, полностью одобряет политическое вмешательство за границей и, вероятно, усилил бы его в случае победы на выборах. Он поддерживал кампанию Виктора Орбана, контактировал с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» и неоднократно становился на сторону Марин Ле Пен.

В таких условиях идеи глобального ультраправого поворота становятся более реальными, чем когда-либо.

Обозреватель Блумфилд пишет, что не исключено, что ни один из них не пойдет на выборы в 2028 году. Учитывая низкий рейтинг Дональда Трампа, оба политика могут попытаться пойти на президентские выборы в 2032 году, когда период правления Трампа останется далеко в прошлом, а соперником может оказаться «слабый демократ».

Если же борьба между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио развернется, это может принести миру дестабилизацию на уровне с Трампом.

Вэнс может отказаться от участия в выборах 2028 года

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял окончательного решения по участию в президентских выборах 2028 года — по данным источников Axios, он сделает это после Нового года, а публично может заявить о намерениях даже в конце весны.

Пока что Вэнс советуется с семьей, тогда как его ближайшие политические советники считают баллотирование правильным шагом и вероятным сценарием.

Несмотря на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, Вэнс остается одним из главных претендентов на партийную номинацию 2028 года. Союзники отмечают его сильные позиции благодаря сети доноров, политической инфраструктуре и высокой узнаваемости.

Новости партнеров

Новости партнеров