Вэнс раскритиковал Зеленского из-за Орбана: что произошло
Вице-президент США Джей Ди Венс назвал «скандальными» заявления Владимира Зеленского о Викторе Орбане и повторил обвинения по поводу влияния Украины на выборы в Венгрии.
Вице-президент США Джей Ди Венс повторил обвинения Будапешта о якобы попытках Киева повлиять на выборы по энергетическим вопросам, а также назвал высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «скандальными».
Заявление Венса прозвучало во время его визита в Будапешт, который, по данным Reuters, направлен в поддержку позиций Орбана накануне выборов 12 апреля.
«Эти выборы считаются важными для влияния сторонников движения Дональда Трампа MAGA в Европе», — отмечает агентство.
Отношения между Венгрией и Украиной: что происходит
В Reuters отмечают, что в последнее время отношения Киева и Будапешта накалились и стали одной из центральных тем предвыборной кампании Орбана. Венгерская сторона обвиняет Киев в умышленном прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы повлиять на голосование.
Украина заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российской атаки в конце января, и ремонтные работы продолжаются.
В ответ Будапешт заблокировал выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд. евро. После этого Зеленский заявил, что может передать украинским военным адрес ответственного за блокировку, чтобы те «поговорили с ним на своем языке».
Что заявил Венс в Будапеште — детали
Выступая в одном из университетов Будапешта, Венс отметил, что Орбан рассказал ему об этих словах Зеленского.
«Это абсолютно скандально. Недопустимо, чтобы глава иностранного государства угрожал руководителю правительства союзной страны», — сказал он.
Вэнс также заявил о «двойных стандартах» в освещении темы иностранного вмешательства в выборы. Он упомянул президентские выборы в США в 2016 году, когда российскую рекламу в Facebook называли вмешательством.
В то же время, он поставил под сомнение оценку действий Евросоюза и Украины.
ЕС, по его словам, оказывает давление на Венгрию, угрожая финансовыми ограничениями.
Украину он обвинил в прекращении работы трубопроводов, что, по его мнению, влияет на венгерских избирателей.
Ранее Вэнс уже критиковал возможное вмешательство ЕС в избирательный процесс в Венгрии. В Еврокомиссии заявили, что передадут свою позицию американской стороне по дипломатическим каналам.
На сегодняшний день Офис президента Украины публично не отреагировал на заявления Венса.