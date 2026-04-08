Вэнс раскритиковал Зеленского из-за Орбана: что произошло

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс повторил обвинения Будапешта о якобы попытках Киева повлиять на выборы по энергетическим вопросам, а также назвал высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «скандальными».

Заявление Венса прозвучало во время его визита в Будапешт, который, по данным Reuters, направлен в поддержку позиций Орбана накануне выборов 12 апреля.

«Эти выборы считаются важными для влияния сторонников движения Дональда Трампа MAGA в Европе», — отмечает агентство.

Отношения между Венгрией и Украиной: что происходит

В Reuters отмечают, что в последнее время отношения Киева и Будапешта накалились и стали одной из центральных тем предвыборной кампании Орбана. Венгерская сторона обвиняет Киев в умышленном прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы повлиять на голосование.

Украина заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российской атаки в конце января, и ремонтные работы продолжаются.

В ответ Будапешт заблокировал выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 млрд. евро. После этого Зеленский заявил, что может передать украинским военным адрес ответственного за блокировку, чтобы те «поговорили с ним на своем языке».

Что заявил Венс в Будапеште — детали

Выступая в одном из университетов Будапешта, Венс отметил, что Орбан рассказал ему об этих словах Зеленского.

«Это абсолютно скандально. Недопустимо, чтобы глава иностранного государства угрожал руководителю правительства союзной страны», — сказал он.

Вэнс также заявил о «двойных стандартах» в освещении темы иностранного вмешательства в выборы. Он упомянул президентские выборы в США в 2016 году, когда российскую рекламу в Facebook называли вмешательством.

В то же время, он поставил под сомнение оценку действий Евросоюза и Украины.

ЕС, по его словам, оказывает давление на Венгрию, угрожая финансовыми ограничениями.

Украину он обвинил в прекращении работы трубопроводов, что, по его мнению, влияет на венгерских избирателей.

Ранее Вэнс уже критиковал возможное вмешательство ЕС в избирательный процесс в Венгрии. В Еврокомиссии заявили, что передадут свою позицию американской стороне по дипломатическим каналам.

На сегодняшний день Офис президента Украины публично не отреагировал на заявления Венса.