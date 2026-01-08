Вэнс рассказал, зачем нефтяной танкер притворялся российским

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Захваченный США нефтяной танкер — первоначально известный как Bella 1, а сейчас Marinera — лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News .

По его словам, еще в декабре судно не разрешило американским службам подняться на борт. Кроме того, уже в конце месяца танкер перешел на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту Российской Федерации.

«Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций», — сказал Вэнс.

В момент захвата танкер Marinera не имел на борту нефти. Тем не менее, как утверждают в Вашингтоне, он относится к «теневому флоту» судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.

Задержание танкера

Вчера США захватили нефтяной танкер под российским флагом. На днях судно, первоначально известное как Bella-1, проскользнуло сквозь морскую «блокаду» американских санкционных танкеров и отклонило попытки Береговой охраны США подняться на борт.

В России задержание американскими силами танкера нагло назвали нарушением международного права. Глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас заявил, мол, речь идет об «откровенном пиратстве».

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к Штатам и требует «немедленно вернуть» российских граждан с судна. Более того, он цинично призвал обеспечить «гуманное отношение» к членам экипажа и уважать их права.