Вэнс сделал важное заявление о встрече Зеленского и Путина
По мнению вице-президента США, до саммита на Аляске встреча украинского и российского президентов будет «непродуктивной».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон работает над встречей президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Но до саммита на Аляске она будет «непродуктивной».
Такое заявление Вэнс сделал в эфире телеканала Fox News.
По его словам, США сейчас согласовывают дату встречи российского и украинского лидеров для обсуждения прекращения конфликта.
«Президент [Трамп] должен заставить президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить свои разногласия. Мы, конечно, осуждаем вторжение, которое произошло», — добавил он.
При этом, по мнению вице-президента США, встреча Путина и Зеленского перед саммитом на Аляске не будет продуктивной.
Джей Ди Вэнс добавил, что перед саммитом Трампа и Путина состоится разговор с украинской стороной.
«Мы, конечно, собираемся поговорить с украинцами. Я на самом деле разговаривал с украинцами сегодня утром. Марко [госсекретарь США Марко Рубио] достаточно много с ними разговаривал. Мы собираемся продолжать этот диалог открытым», — подчеркнул он.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об этой встрече. «Очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не закончить без нас, без Украины», — подчеркнул украинский лидер.