Вэнс сделал заявление о миссии Трампа в Европе

Джей Ди Вэнс на авиабазе в Британии / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что миссия администрации Трампа заключается в том, чтобы снова принести мир в Европу.

Об этом он сказал в среду, 13 августа, в своей речи перед американскими военными на базе Королевских ВВС в Глостершире (Великобритания), передает ВВС.

Вэнс отметил, что говорил с президентом Трампом непосредственно перед тем, как подняться на трибуну для выступления.

«Он [президент США Дональд Трамп] очень просто сказал, что наша миссия как администрации — снова принести мир в Европу», — сообщил американский вице-президент.

При этом Вэнс добавил, что мира невозможно достичь, если «плохие ребята также не обеспокоены тем, что у нас есть замечательные военно-воздушные силы и армия, чтобы поддержать мир».

Он поблагодарил американские войска на базе Королевских ВВС, отметив, что они делают возможным для администрации США это сделать.

Напомним, 13 августа во время видеоконференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.