Вэнс сделал заявление о защите территориальной целостности Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что администрация Трампа, несмотря на «некоторые разногласия» с Киевом, стремится защитить территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал в интервью USA Today.

«Даже несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну», — заявил Вэнс.

Упоминание о «разногласиях» появилось после попытки вице-президента США объяснить противостояние с президентом Зеленским в Овальном кабинете во время визита украинского лидера в Вашингтон в феврале этого года.

По словам Вэнса, эта словесная перепалка была не так отражением его чувств в отношении Зеленского, как в отношении администрации предыдущего президента США Джо Байдена, которая, как он утверждает, предоставила Украине миллиарды помощи «без всякой реальной цели, никакой реальной дипломатии».

«Это всегда меня раздражало гораздо больше, чем просьбы Зеленского о помощи у Вашингтона. Администрация Байдена не имела плана относительно того, как прекратить войну», — подчеркнул он.

Вэнс заявил, что администрация Трампа сейчас «достаточно согласна с президентом Зеленским» относительно работы над мирным соглашением.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне.

На заседании американского правительства спецпредставитель президента США Стив Уиткофф озвучил новый дедлайн для завершения войны в Украине - до конца 2025 года.