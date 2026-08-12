Российский танкер / © Associated Press

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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс обратился в Украину с просьбой прекратить удары по нефтяным танкерам РФ в Черном море.

Об этом сообщает Financial Times.

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Почему у Трампа попросили Украину не бить по танкерам РФ

По словам журналистки, у Трампа это объяснили тем, что Вашингтон все больше озабочен дестабилизацией энергетического рынка и его возможным влиянием на компании США. Российская нефть, хранящаяся в этом порту, поставляется из Казахстана. Она стала ключевой для мировой поставки, поскольку Ормузский пролив фактически остается закрытым.

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Крис Миллер из работающего в Украине Financial Times рассказал, что Джей Ди Венс и Владимир Зеленский не часто разговаривают. Обычно у главы Украины есть переговоры с президентом Дональдом Трампом и его специальными посланниками, зятем Джаредом Кушнером и его близким другом Стивом Виткоффом.

Беседа Зеленского и Джей ди Венса — детали

«Они провели телефонный разговор 31 июля, во время которого Джей Ди Вэнс попросил Зеленского приказать своим подразделениям беспилотников не наносить удары по судам с нефтью, использующим терминал Каспийского трубопроводного консорциума на побережье Краснодарского края. А это потому, что этот трубопровод связан как с крупными американскими компаниями Chevron, так и с ExxonMobil. Эти атаки Украины нарушили мировые поставки нефти», — объяснил американский журналист.

Миллер добавляет, что удары Украины по РФ преследуют две цели:

усилить свою кампанию по перенесению войны в Россию,

нанести ущерб нефтегазовому сектору, финансирующему российскую военную машину.

Оказались ли Украина в невыгодном положении

Он считает, что эта просьба администрации Трампа не ставит Украину в невыгодное положение, но это может лишить ее одного инструмента.

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«…Но украинцы все еще могут наносить удары по другим энергетическим объектам в России, а атаки беспилотников также направлены на военную логистику на оккупированных территориях, в Крыму, где Россия удерживает полуостров, и другие территории на юго-востоке Украины, которые могут прервать или нарушить военную логистику России. И там мы действительно видим, знаете, что Украина очень хорошо с этим справилась», — отметил он.

Атаки в Черном море — последние новости

Напомним, Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море из-за обострения атак на гражданское судоходство. Анкара уже обратилась в Москву и Киев с призывом создать соответствующий механизм.

Перед этим министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что Россия атакует украинские морские порты и наносит удары по международным грузовым судам, экспортирующим зерно через Черное море. Это может спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис.

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