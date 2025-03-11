Ди Вэнс заявил, что удивлен, почему его брат решил связаться с ним через сенатский офис, а не через свою мать, отца или сестру.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс ответил на резкую критику его стратегии по поводу российско-украинской войны со стороны своего двоюродного брата Нейта.

Об этом передает Fox News.

Ди Вэнс сказал, что никогда публично не говорил о службе своего двоюродного брата, потому что "не хотел подвергать его жизни большей опасности, чем в которой он был".

"Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично, но я хочу обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не знаю, почему Нейт почувствовал потребность обратиться в мой офис в Сенате, а не к своей маме, папе или сестре, со всеми, с которыми я регулярно общаюсь", – сказал Вэнс.

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Вице-президент США заверил, что "всегда считал Нейта самым сильным человеком, который знал", и что он "всегда рад поговорить с ним".

Ранее стало известно, что двоюродный брат вице-президента США и одного из главных критиков помощи Украины Джея Ди Венса Нейт Венс воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи". Он назвал ошибкой веру своего брата и президента США Дональда Трампа в то, что "они могут ласково говорить с Владимиром Путиным". "Мы – полезные идиоты Владимира Путина", – сказал кузен вице-президента.

Нейт Вэнс на фронте / Фото: lefigaro.fr

Позже Нейт Вэнс рассказал, что пытался лично предупредить своего двоюродного брата, но безрезультатно. Нейт Вэнс акцентировал, что попытки навязать неполноценный мир, который выгоден только России, будут иметь катастрофические последствия.

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