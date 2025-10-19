Вэнс вступился за Гегсета по поводу "триколора" на галстуке

Пит Гегсет / © Associated Press

Глава Пентагона Пит Гегсет надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября галстук с чередующими полосами трех цветов (синим, красным и белым), напоминающими триколор страны-агрессора РФ. На это обратили внимание журналисты и блогеры.

В частности, американский YouTube-блогер и бывший офицер армии США Джейк Бро написал: «Эти люди любят президента РФ Владимира Путина и Россию».

Сообщение, которое опубликовал Бро, прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Или, возможно, он просто был в цветах американского флага», — написал Вэнс.

Напомним, во время первой встречи Зеленского с Трампом последний сделал замечание лидеру Украины, что он прибыл не в костюме.