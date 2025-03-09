Вэнс заявил о "преследовании" проукраинскими активистами во время прогулки с ребенком

Политику не понравилось, что из-за лозунгов испугалась его дочь.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что во время прогулки с дочерью за ним "следовали проукраинские активисты", выкрикивая лозунги.

Об этом Вэнс написал в соцсети Х.

По словам Вэнса, в субботу, когда он гулял с трехлетней дочерью, их сопровождала группа протестующих, скандировавших "Слава Украине".

Вэнс решил поговорить с участниками акции, чтобы те не беспокоили ребенка, и большинство протестующих согласились.

"Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы — плохой человек", — добавил он.

Напомним, 28 февраля большинство украинцев пристально следило за визитом президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где Украина и США должны были подписать экономическое соглашение о полезных ископаемых. По заверению американской стороны, это соглашение открывало путь к переговорам о достижениях мира в Украине.

Впрочем, спор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом перевернул все вверх дном.

Украинцы в соцсетях всю ночь и на следующий день после встречи в Вашингтоне эмоционально обсуждают, как Зеленского принимали в Белом доме.

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