В РФ находится не менее 6 млн мигрантов из Средней Азии.

В Кремле пытаются уйти от мобилизации перед президентскими выборами в РФ. В частности, для этого на войну в Украину "вербуют иностранцев".

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Сети.

Как говорится в строительстве, в Костанайской области на севере Казахстана проводилась вербовка этнических россиян. Кроме того, Кремль с мая 2023 вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и зарплаты до 4160 долларов.

"В конце июня в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявление о службе в армии РФ. Иностранцам тогда предлагали 495 000 рублей (5140 долларов) выплат и зарплату от 190 000 рублей (1973 долларов)", – отмечают в разведке.

В настоящее время в РФ находится, по меньшей мере, 6 млн мигрантов из Средней Азии, которых Кремль считает "потенциальными новобранцами".

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"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим потерям", – говорится в сводке.

Напомним, мобилизация в Российской Федерации не прекращалась – там продолжается " скрытая мобилизация". Ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч человек.

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