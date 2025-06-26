Али Хаменеи / © Associated Press

Верховный лидер Ирана аятолла (почетное звание у мусульман-шиитов) 86-летний Али Хаменеи не появлялся на публике почти неделю. Это отсутствие удивило и смутило всех, от политических инсайдеров до широкой общественности. Из-за этого в Иране ходят слухи о государственном перевоте.

Детальнее об этом пишет The New York Times.

Во вторник ведущий иранского государственного телевидения задал вопрос, который волновал многих людей в Иране.

«Люди очень обеспокоены верховным лидером», — сказал ведущий во вторник чиновнику из офиса аятоллы Али Хаменеи. «Можете ли вы рассказать нам, как у него дела?»

Но чиновник Мехди Фазаэли, руководитель архивного управления Хаменеи, не дал прямого ответа.

Хаменеи, имеющий последнее слово о ключевых решениях в Иране, не было видно публично и не было слышно о нем почти неделю, несмотря на чрезвычайный кризис, с которым столкнулась его страна.

По словам официальных лиц, аятолла скрывался в бункере и воздерживался от электронной связи, чтобы предотвратить попытки покушения на него. Никакой официальной информации о его состоянии или участии в принятии ключевых решений не поступало.

Его публичное молчание привело к шквалу спекуляций и сомнений: насколько Хаменеи был вовлечен в последние решения о перемирии с Израилем? Контролирует ли страну? Он ранен, болен или вообще жив?

На фоне отсутствия аятоллы, политики и военные командиры создают альянсы и борются за власть. Эти фракции имеют разные видения того, как Иран должен продвигать свою ядерную программу, переговоры с Соединенными Штатами и противостояние с Израилем.

Фракция, которая, похоже, сейчас имеет преимущество, настаивает на умеренности и дипломатии, заявили четыре чиновника. В нее входит президент Ирана Масуд Пезешкиан, публично заявивший о своей готовности вернуться за стол переговоров с Соединенными Штатами даже после того, как Трамп разбомбил ядерные объекты Ирана. Среди союзников Пезешкиана — глава судебной системы, близкий к верховному лидеру, и новый командующий вооруженными силами.

По информации издания, иранское правительство пытается оседлать волну националистического пыла, возникшую в ответ на сокрушительные авиаудары Израиля.

Но есть и другие фракции, также борющиеся за влияние, говорят чиновники.

Конкурирующая консервативная фракция, возглавляемая влиятельным политиком жесткой линии Саидом Джалили, публично раскритиковала президента и его министра иностранных дел, подвергнув сомнению легитимность того, что она назвала «неожиданным» прекращением огня, и осудив любое возвращение к ядерным переговорам с США.

Ранее сообщалось, что Али Хаменеи избрал трех преемников, которые могут заменить его при внезапной гибели.