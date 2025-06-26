- Дата публикации
Верховный лидер Ирана Хаменеи исчез: в стране начинают борьбу за власть — NYT
В Иране исчез верховный правитель: NYT рассказывает о борьбе за власть в разбомбленной стране.
Верховный лидер Ирана аятолла (почетное звание у мусульман-шиитов) 86-летний Али Хаменеи не появлялся на публике почти неделю. Это отсутствие удивило и смутило всех, от политических инсайдеров до широкой общественности. Из-за этого в Иране ходят слухи о государственном перевоте.
Детальнее об этом пишет The New York Times.
Во вторник ведущий иранского государственного телевидения задал вопрос, который волновал многих людей в Иране.
«Люди очень обеспокоены верховным лидером», — сказал ведущий во вторник чиновнику из офиса аятоллы Али Хаменеи. «Можете ли вы рассказать нам, как у него дела?»
Но чиновник Мехди Фазаэли, руководитель архивного управления Хаменеи, не дал прямого ответа.
Хаменеи, имеющий последнее слово о ключевых решениях в Иране, не было видно публично и не было слышно о нем почти неделю, несмотря на чрезвычайный кризис, с которым столкнулась его страна.
По словам официальных лиц, аятолла скрывался в бункере и воздерживался от электронной связи, чтобы предотвратить попытки покушения на него. Никакой официальной информации о его состоянии или участии в принятии ключевых решений не поступало.
Его публичное молчание привело к шквалу спекуляций и сомнений: насколько Хаменеи был вовлечен в последние решения о перемирии с Израилем? Контролирует ли страну? Он ранен, болен или вообще жив?
На фоне отсутствия аятоллы, политики и военные командиры создают альянсы и борются за власть. Эти фракции имеют разные видения того, как Иран должен продвигать свою ядерную программу, переговоры с Соединенными Штатами и противостояние с Израилем.
Фракция, которая, похоже, сейчас имеет преимущество, настаивает на умеренности и дипломатии, заявили четыре чиновника. В нее входит президент Ирана Масуд Пезешкиан, публично заявивший о своей готовности вернуться за стол переговоров с Соединенными Штатами даже после того, как Трамп разбомбил ядерные объекты Ирана. Среди союзников Пезешкиана — глава судебной системы, близкий к верховному лидеру, и новый командующий вооруженными силами.
По информации издания, иранское правительство пытается оседлать волну националистического пыла, возникшую в ответ на сокрушительные авиаудары Израиля.
Но есть и другие фракции, также борющиеся за влияние, говорят чиновники.
Конкурирующая консервативная фракция, возглавляемая влиятельным политиком жесткой линии Саидом Джалили, публично раскритиковала президента и его министра иностранных дел, подвергнув сомнению легитимность того, что она назвала «неожиданным» прекращением огня, и осудив любое возвращение к ядерным переговорам с США.
Ранее сообщалось, что Али Хаменеи избрал трех преемников, которые могут заменить его при внезапной гибели.