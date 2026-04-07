Моджтаба Хаменеи / © Associated Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана.

Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на предоставленные руководству стран Персидского залива данные американской и израильской разведок.

Состояние Хаменеи оценивают как тяжелое, согласно оценке разведок, оно неспособно руководить Ираном, отмечает издание.

Газета также пишет, что это первый случай, когда было раскрыто местонахождение Хаменеи с начала американо-израильской операции. Считалось, что он был тяжело ранен в результате первых ударов 28 февраля, с тех пор не появлялся на публичных выступлениях, пишет издание.

В документе также рассказывается о подготовке к погребению его отца и бывшего верховного лидера Али Хаменеи в Куме после того, как он погиб во время первых ударов по Ирану в начале вооруженного конфликта.

Напомним, ранения Моджтаба Хаменеи получил во время той же серии ударов, которые стали роковыми для предыдущего верховного лидера страны.

Ранее израильская разведка также сообщала, что новый руководитель Ирана мог быть ранен во время атаки. Именно этим объясняли его продолжительное отсутствие на публичных мероприятиях после назначения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран можно «уничтожить» за одну ночь. Более того, эта ночь может наступить уже во вторник, 7 апреля, вечером. Поскольку именно тогда истекает 10-дневный срок ультиматум, который Трамп выдвинул иранским властям.

Отметим, Иран в понедельник, 6 апреля, представил комплексное предложение по 10 пунктам, направленное на прекращение войны с США и Израилем. Об этом сообщает The New York Times. Хотя полное содержание всех пунктов не раскрывается, собеседники издания среди иранских чиновников отмечают, что документ содержит ряд ключевых требований Тегерана. В частности, Иран настаивает на гарантиях от дальнейших военных ударов, полном снятии санкций, а также прекращении израильских атак по позициям группировки «Хезболла» в Ливане. В Тегеране эти условия рассматриваются как базовые для любого дальнейшего политического процесса.