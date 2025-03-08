Верховный лидер Ирана назвал методы Трампа тираническими

В субботу, 8 марта, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести переговоры под "тираническим" давлением президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Реакция Хаменеи появилась на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что направил письмо для переговоров о ядерном соглашении.

В интервью Fox Business Трамп заявил, что существует "два способа справиться с Ираном — военным путем или заключить соглашение", чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

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На встрече с высокопоставленными иранскими чиновниками Хаменеи сказал, что цель предложения Вашингтона по переговорам состоит в том, чтобы "навязать свои собственные ожидания".

“Настойчивость некоторых тиранических правительств на переговорах направлена не на решение проблем, а на навязывание собственных ожиданий. Для них переговоры – способ получить новые ожидания, и это касается не только иранской ядерной проблемы. Очевидно, что Иран не согласится с их ожиданиями", — подчеркнул иранский лидер.

Несмотря на то, что Дональд Трамп выразил готовность заключить соглашение с Ираном, президент США также возобновил кампанию максимального давления, начатую во время своего первого президентского срока с целью экономической изоляции Ирана в глобальном масштабе и массового сокращения экспорта иранской нефти.

В 2018 году Дональд Трамп вывел США из международного соглашения по иранской ядерной программе и возобновил жесткие экономические санкции против Тегерана.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, заявил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменее письмо, в котором предложил начать переговоры и заключить новое ядерное соглашение.

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