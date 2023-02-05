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Верховный лидер Ирана помиловал "десятки тысяч" заключенных, но от смертной казни это не спасет

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Верховный лидер Ирана помиловал "десятки тысяч" заключенных, но от смертной казни это не спасет

Фото: Associated Press

Помилование аятоллы не будет касаться лиц с двойным гражданством, подозреваемых в шпионаже, и протестующих, приговоренных к смертной казни.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал "десятки тысяч заключенных", включая некоторых из арестованных во время крупных антиправительственных протестов, которые продолжаются в стране в течение нескольких последних месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство IRNA.

Однако помилование, одобренное аятоллой Али Хаменеи, не будет применяться ни к одному из заключенных с двойным гражданством, содержащимся в Иране. Среди них – лица, обвиненные в "шпионаже в пользу иностранных агентов" или "связанные с группами, враждебными Исламской Республике".

Также не будут помилованы те, кому предъявлены обвинения в специфическом преступлении, которое в Иране называют "распространением коррупции, угрожающей социальному и политическому благосостоянию". Обвиняемых в этом преступлении считают "врагами Бога на Земле", к ним относят политических инакомыслящих, активных участников протестов и грубых нарушителей религиозных норм. По этому обвинению уже были казнены четыре протестующих.

Как известно, в течение нескольких месяцев Иран охвачен большим движением протеста, которое началось после убийства 16 сентября 2022 года Махсы Амини, 22-летней курдской женщины, которую до смерти забила полиция морали Ирана за то, что она не носила платок-хиджаб должным образом.

По данным правозащитников, к концу января 2023 года власти Ирана казнили 55 человек, утверждая, что применение смертной казни направлено против распространения "террора" в стране. Около 20 000 человек были арестованы, более 100 грозит смертная казнь.

По оценкам правозащитных организаций, во время антиправительственных протестов в Иране погибли не менее 500 человек, в том числе 70 несовершеннолетних.

Напомним, иранские власти приговорили британо-иранского гражданина и бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари к смертной казни. Его казнили.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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