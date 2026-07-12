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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Верховный лидер Ирана собирается отомстить за убийство своего отца

Это первое заявление, сделанное Хаменеи после похорон отца, на котором он так и не появился.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хаменеи погиб в результате авиаудара

Хаменеи погиб в результате авиаудара / © Associated Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, является «требованием народа» и обязательно должно быть совершено.

Об этом пишет Politico.

«Мы обещаем отомстить за кровь погибшего лидера и всех мучеников этих двух войн, наказав преступных позорных убийц. Эти преступники, чьи имена известны всем, до самой смерти будут нести с собой несбывшуюся надежду на мирную смерть в своих кроватях», — говорится в заявлении.

Отметим, местонахождение Моджтабы Хаменеи остается загадкой как для иранцев, так и для остального мира с момента его назначения новым верховным лидером Ирана.

Смерть Али Хаменеи — что известно

Хаменеи погиб в результате авиаудара по комплексу в центре Тегерана. 56-летний сын Али Хаменеи Моджтаба, также пострадавший в результате удара, стал преемником отца в должности верховного лидера.

Правление Хаменеи характеризовалось автократическим подходом с подавлением инакомыслия и общественных протестов.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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