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Верховный лидер Ирана собирается отомстить за убийство своего отца
Это первое заявление, сделанное Хаменеи после похорон отца, на котором он так и не появился.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, является «требованием народа» и обязательно должно быть совершено.
Об этом пишет Politico.
«Мы обещаем отомстить за кровь погибшего лидера и всех мучеников этих двух войн, наказав преступных позорных убийц. Эти преступники, чьи имена известны всем, до самой смерти будут нести с собой несбывшуюся надежду на мирную смерть в своих кроватях», — говорится в заявлении.
Отметим, местонахождение Моджтабы Хаменеи остается загадкой как для иранцев, так и для остального мира с момента его назначения новым верховным лидером Ирана.
Смерть Али Хаменеи — что известно
Хаменеи погиб в результате авиаудара по комплексу в центре Тегерана. 56-летний сын Али Хаменеи Моджтаба, также пострадавший в результате удара, стал преемником отца в должности верховного лидера.
Правление Хаменеи характеризовалось автократическим подходом с подавлением инакомыслия и общественных протестов.