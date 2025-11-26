Верховный суд Франции поставил точку по делу Саркози

Николя Саркози / © Associated Press

Реклама

Верховный суд Франции поддержал решение низших инстанций и оставил в силе приговор бывшему президенту страны Николя Саркози по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году.

Об этом сообщает издание France24.

Дело касалось обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози сотрудничал с PR-компанией Bygmalion для утаивания реальных расходов на его кампанию по переизбранию в 2012 году.

Реклама

Прокуратура утверждала, что общие расходы на кампанию Саркози составили около 43 миллионов евро, что почти вдвое превышает установленную законом предельную сумму в 22,5 миллиона евро.

Николя Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, последовательно отрицал какую-либо уголовную ответственность по этому делу, называя обвинение «ложью».

Ранее мы писали о том, что суд во Франции признал экспрезидента Николя Саркози виновным в сговоре и приговорил к пяти годам тюремного заключения за дело о получении незаконного финансирования для его избирательной кампании в 2007 году от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Затем апелляционный суд в Париже освободил бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы и перевел его под судебный надзор. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры на заседании по апелляции адвокатов 70-летнего Саркози, который находился в тюрьме почти три недели по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.