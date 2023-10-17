Верховный суд Индии отказывается легализовать однополые браки: "Это – странные союзы"

По оценкам активистов по защите прав геев во всем мире, ЛГБТК+ пары в Индии составляют более 135 миллионов человек.

Верховный суд Индии во вторник, 17 октября, отказался легализовать однополые браки, аргументируя, что это не их компетенция.

Об этом сообщает AP News.

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Они передали это решение обратно в парламент. Как пишут журналисты, это решение разочаровало борцов за права ЛГБТК+.

Ранее в этом году коллегия из пяти судей рассмотрела 21 петицию, направленную на легализацию однополых браков. Авторы петиции надеялись, что Верховный суд сможет обжаловать позицию правительства, которое сопротивляется в этом вопросе.

Главный судья Чандрачуд сказал, что среди них существует определенное согласие и разногласия по поводу того, "как далеко нам нужно зайти" по поводу однополых браков. Более того, он назвал однополые союзы "странными".

"Этот суд не может принимать законы. Он может только толковать это и претворять его в жизнь", — сказал Чандрачуд.

Один из авторов петиции Марио да Пенья, сказал, что в эти петиции была вложена огромная работа, а также "многие надежды и мечты сообщества квиров".

" То, что сегодня мечта не сбылась, является разочарованием для всех нас", – сказал он.

Отмечается, что законные права ЛГБТК+ людей в Индии расширялись за последнее десятилетие, преимущественно благодаря вмешательству Верховного суда. В 2018 году суд высшей инстанции отменил закон, согласно которому гей-секс карался до 10 лет тюрьмы и расширил конституционные права для гей-сообщества.

Это решение рассматривалось как историческая победа прав ЛГБТК+.

По оценкам активистов по защите прав геев во всем мире, ЛГБТК+ пары в Индии составляют не менее 10% населения или более 135 миллионов.

Напомним, по опросам, более двух третей украинцев поддерживают равные права для ЛГБТ.

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