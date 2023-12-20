Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США

Дональд Трамп стал первым в истории кандидатом в президенты США, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом.

Верховный суд американского штата Колорадо принял решение исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на праймериз от Республиканской партии в следующем году из-за его роли в событиях 6 января 2021 года.

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Соответствующее решение суд вынес во вторник вечером по местному времени, информирует CNN.

Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории кандидатом в президенты США, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом.

Сообщается, что суд при небольшом преимуществе голосов (4:3) пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

Постановление суда касается только республиканских праймериз в штате Колорадо, которые пройдут там 5 марта, но соответствующее решение может оказать значительное влияние на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.

В свою очередь защита Дональда Трампа заявила, что решение суда является ошибочным и недемократическим. Также защита Трампа обещает подать апелляцию в Верховный суд США.

Напомним, ранее сообщалось, что тайный отчет о вмешательстве России в выборы в США загадочно исчез, побывав в руках Трампа.

Кроме того, мы ранее информировали, что сын Трампа оскандалился заявлением о "проигрыше Украины".

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