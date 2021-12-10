Верховный суд Лондона дал разрешение на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США — СМИ

При этом уточняется, что адвокатам Ассанжа оставили возможность обжаловать решение об экстрадиции.

Верховный суд Лондона разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвинил его в шпионаже.

Об этом пишет The Guardian.

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Сообщается, что решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым запрещалась экстрадиция Ассанжа. Такое решение повлекло за собой проблемы с психическим здоровьем и риски самоубийства Ассанжа в американской тюрьме.

При этом уточняется, что адвокатам подсудимого оставили возможность обжаловать решение об экстрадиции.

Следует отметить, что Ассанжа обвиняют в крупнейшей в истории США утечке секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

Напомним, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, 7 лет скрывавшегося в посольстве Эквадора в Лондоне, в апреле 2019 года задержали правоохранители Великобритании. Ассанж был арестован не только из-за нарушения условий меры пресечения, но и в связи с запросом США на экстрадицию. Запрос американское правительство направило еще 22 декабря 2017 года.

В мае 2019 года США выдвинули 17 новых обвинений основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который на тот момент уже отбывал в британской тюрьме срок в 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.

В феврале 2021 года администрация американского президента Джо Байдена изъявила желание экстрадировать из Великобритании в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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