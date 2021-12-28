Верховный суд России ликвидировал международный "Мемориал", исследующий политические репрессии в СССР

Организация была признана в РФ иностранным агентом еще в 2016 году.

Верховный суд России принял решение о ликвидации международного "Мемориала" – организации, исследующей политические репрессии в Советском союзе.

Об этом сообщают российские СМИ.

Иск против "Мемориала" подала Генпрокуратура РФ. На заседании суда представители ведомства заявили, что "Мемориал" осуществлял свою деятельность с грубыми нарушениями, потому что "предпочитает обрушивать критику на государство", передает RTVi.

"Очевидно, что "Мемориал", спекулируя на теме политических репрессий 20 века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан", - сказал представитель Генпрокуратуры РФ.

Следует отметить, что в РФ эта организация была признана иноагентом еще в 2016 году. Кроме того, в России также действует правозащитный центр "Мемориал" (иноагент с 2014). Вопрос о его ликвидации также рассматривается в суде.

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" — общество, занимающееся сохранением памяти в отношении политических репрессий в СССР в XX веке и правозащитной деятельностью, насчитывает в своем составе десятки общественных организаций в России, Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и в других странах.