Верховный суд США готовится ограничить полномочия Трампа: что известно

Верховный суд США может ограничить полномочия Трампа / © Reuters

Для президента США Дональда Трампа тарифы никогда не являлись лишь экономическим инструментом. В течение нескольких месяцев он активно использовал угрозу массовых тарифов для заключения мирных соглашений, влияния на внутреннюю политику других стран и давления на иностранных лидеров, чтобы те усилили пограничный контроль. Однако теперь Верховный суд США, похоже, готов забрать у президента хотя бы часть этой чрезвычайной власти.

Об этом пишет Politico.

«Мрачное настроение» в Белом доме

Настроение у администрации Трампа после устных слушаний в среду, 5 ноября, было «мрачным», по словам двух источников, близких к Белому дому. На слушаниях несколько членов Верховного суда отнеслись скептически к широкому использованию Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года. Именно этим законом президент воспользовался для введения тарифов почти для всех торговых партнеров США без консультаций с Конгрессом.

Даже частичное ограничение полномочий Трампа, которое, например, позволит ему вводить тарифы только в некоторых обстоятельствах, станет огромным ударом для президента. Он сделал тарифы не просто центральным элементом своей экономической программы, но и решающим рычагом всей внешнеполитической стратегии. Он связывал свою способность мгновенно вводить тарифы с мирными усилиями, например, для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном, а также использовал их как политическое оружие, в частности, чтобы наказать Канаду за понравившийся ему рекламный ролик.

«Он должен иметь полномочия сказать: „Я собираюсь использовать тарифы в этих конкретных переговорах для достижения этой национальной цели“. Если вы заберете у него полномочия IEEPA, вы действительно ограничите его способность быть решительным, а также ограничит способность каждого будущего президента быть гибким и быстро реагировать на изменения на мировой арене», — заявил Алекс Грей, занимавший пост главы штаба Совета национальной безопасности первой администрации Трампа.

Судьи сомневаются в полномочиях Конгресса

Во время слушания Джон Сауэр, выступавший от имени администрации Трампа, настаивал, что без возможности мгновенного использования закона для введения тарифов повестка дня президента по внешней политике и национальной безопасности будет значительно ограничена.

«Тарифы являются стимулом, точкой давления, рычагом, разменной монетой… чтобы заставить страны изменить свое поведение для разрешения чрезвычайных ситуаций, возникающих за границей», – заявил Сауэр.

Однако ряд судей, включая Нила Горсача, выразили глубокий скептицизм относительно того, действительно ли Конгресс намеревался делегировать президенту такие широкие полномочия. Судьи спросили, конституционно ли вообще для Конгресса передавать президенту такую власть.

«Что помешает Конгрессу просто отказаться от какой-либо ответственности регулировать внешнюю торговлю или, если на то пошло, объявлять войну в пользу президента? Конгресс завтра решит: мы устали от этого законотворческого дела. Мы просто передадим все президенту. Что помешает Конгрессу это сделать?» — спросил судья Нил Горсач.

Решение по этому делу ожидается только в начале следующего года, и к тому времени Трамп сможет продолжать широко использовать этот чрезвычайный закон. Но если судьи ограничат его полномочия, помощники Белого дома ожидают «суеты» с перестройкой его тарифного режима в соответствии с более узкими законами, которые будут требовать, например, многомесячных расследований, что может значительно замедлить действия Трампа.

