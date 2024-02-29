Верховный суд США рассмотрит дело о президентском иммунитете Трампа

Трамп призвал судей не приступать к соответствующему процессу, пока он не исчерпает возможности обжалования в судах низшей инстанции.

Верховный Суд Соединенных Штатов согласился рассмотреть вопрос, может ли бывший президент Дональд Трамп быть привлечен к уголовной ответственности за попытки упразднить результаты выборов 2020 года.

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Об этом говорится в сообщении издания The Hill.

"Решение судей приостанавливает уголовное производство против Трампа, связанное с событиями 6 января (2021 года – ред.), однако оно также становится победным для спецпрокурора Джека Смита, поскольку сторона обвинения теперь сможет довести дело до заседания судебного жюри перед голосованиями на президентских выборах", — пишет издание.

Ранее Трамп призвал судей не приступать к соответствующему процессу, пока он не исчерпает возможности обжалования в судах низшей инстанции. Это позволило затягивать процесс месяцами до проведения выборов в США. Трамп рассчитывает усиливать самого себя в случае избрания на пост главы Белого дома.

Издание отмечает, что теперь Трампу придется вернуться в судебные процессы вместо того, чтобы сосредоточиться на президентской кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп победил на праймериз в штате Южная Каролина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Соединенных Штатах определили самого плохого президента в истории страны.

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