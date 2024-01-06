Верховный суд США рассмотрит дело о запрете Трампу участвовать в выборах

Верховный суд Соединенных Штатов заявил, что рассмотрит вопрос о недопуске к выборам президента США бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.

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Трампа обвиняют в соучастии в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, передает Associated Press.

В суде заявили, что решение будет приниматься как можно скорее, поскольку скоро избиратели начнут голосовать на первичных президентских выборах – праймериз – по всей стране.

Верховный суд рассмотрит дело с Колорадо, где местный Верховный суд ранее запретил Трампу участвовать в выборах. После этого представители бывшего президента оспорили решение в главном суде страны.

Издание сообщает, что дебаты по этому делу должны состояться в начале февраля. Издание напоминает, что Трамп назначил трех из девяти судей Верховного суда США, но ранее они уже выносили решение не в его пользу в судебных процессах, связанных с выборами 2020 года и событиями 6 января.

Верховный суд будет рассматривать значение и сферу действия положения 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать государственные должности людям, "ранее участвовавшим в мятеже".

Верховный суд Колорадо именно на основании этой поправки вынес решение о запрете участвовать в выборах Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит бояться победы Трампа на выборах президента США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп подает апелляцию на решение штата Мэн, запрещающее ему участвовать в выборах президента США.

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