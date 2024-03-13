Верховный суд в Москве рассмотрел дело украинского военнопленного Буткевича: какое решение было принято

Бывший журналист и правозащитник Максим Буткевич принимал участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО-1 Луганска.

Рассмотрев кассационную жалобу, Верховный суд в Москве оставил без изменений приговор украинскому военнопленному Максиму Буткевичу — известному правозащитнику, который выступал за освобождение украинских политзаключенных и помогал украинским переселенцам с 2014 года.

Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьев в комментарии "Суспільне".

“В уголовном деле нет никаких доказательств того, что Буткевич совершил преступление против мирного населения. Кроме его показаний, где он признался. Он сказал, что оговорил себя, потому что ему обещали, что если он подпишет то, что ему дадут, его обменяют быстро. И еще потому, что ему угрожали пытками”, — сказал он.

Максим Буткевич принимал участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО-1 Луганска.

Именно в оккупированном Луганске в марте 2023 года Буткевич был приговорен к 13 годам заключения по обвинению в якобы жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенных методов войны.

В декабре прошлого года стало известно, что украинский военнопленный находится в колонии в городе Хрустальный (бывшем Красном Луче) на временно оккупированной территории Луганской области.

Защита Буткевича будет подавать жалобу в президиум Верховного суда.

Что известно о Максиме Буткевиче

Максим Буткевич был активистом кампании за освобождение из России украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова и Александра Кольченко.

В свое время он работал журналистом на канале СТБ, являлся корреспондентом-международником в ТСН на канале "1+1". Также он соучредитель нескольких правозащитных организаций.

После широкомасштабного вторжения РФ Максим Буткевич отправился защищать Украину в рядах ВСУ. Попал в плен в июне 2022 года.

Пленный украинский журналист Максим Буткевич получил награду за защиту прав человека

Напомним, коллаборант и гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Кремль не будет отдавать Украине пленных, а намерен принуждать их к участию в боевых действиях на стороне РФ.

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