"Верните моего ребенка": мама 21-летней заложницы ХАМАСа рассказала детали о ее похищении и ранении

Женщина рассказала, что "Мия – невинный ребенок, который просто хотел пойти на вечеринку со своими друзьями, а в результате ее похитили и забрали из дома".

Разбитая горем мать похищенной израильтянки Мии Шем заявила, что "умоляет мир вернуть моего ребенка домой" после того, как террористы ХАМАС показали 21-летнюю девушку на тревожном видео с заложниками.

Об этом сообщает Daily Mail.

Керен Шем, чья похищенная дочь – гражданка Франции и Израиля, обратилась с призывом вернуть домой ее ребенка и других заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября.

Что известно о похищении Мии Шем

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Керен рассказала, что ее дочь была среди участников музыкального фестиваля Nova вблизи границы с Газой. В девушку стреляли и украли ее.

"Она только пошла на вечеринку, на фестивальную вечеринку, чтобы немного повеселиться... И теперь она в Газе", – сказала мама.

Семья Мии потеряла с ней связь во время фестиваля после последнего сообщения девушки с таким текстом: "Они стреляют в нас. Пожалуйста, придите и спасите нас!" После этого мама часами звонила по телефону дочери, однако та уже не отвечала.

Мия Шем на фестивале в Израиле/Фото из соцсетей

На пресс-конференции 17 октября Керен призвала мир объединиться, чтобы остановить ХАМАС.

"Есть много детей, которые пошли на эту вечеринку, много младенцев, детей, престарелых и переживших Холокост, которых похитили, их дома сожгли. Это преступление против человечества, и мы все должны собраться, прекратить этот террор и вернуть всех домой", – заявила мама Мии.

Брат Мии заявил, что семья хочет только одного – чтобы его сестра "и все остальные заложники, захваченные в Секторе Газа, были возвращены домой".

"Мия – невинный ребенок, который просто хотел пойти на вечеринку со своими друзьями, а в результате его похитили и забрали из дома", – добавила Керен.

Заложница боевиков ХАМАС Мия Шем/Фото из соцсетей

ХАМАС показал видео с Мией

Женщина больше недели не знала, жива ли ее дочь, прежде чем ужасные кадры пленной девушки были опубликованы со стороны Газа накануне вечером.

"Верните моего ребенка домой", – эмоционально призвала семья пропавшей израильской заложницы.

На видео от ХАМАС видно, как молодая женщина обращается на иврите на камеру. Девушка говорит, что она из центрального Израиля и что похитители заботятся о ней.

"Я только прошу, чтобы вы увезли меня отсюда как можно скорее. Пожалуйста", – призвала заложница израильское правительство.

Заложница ХАМАС Мия Шем во время видеообращения из плена/Скриншот

"Ходили слухи, что она ранена в плечо или ногу. Она была ранена в руку. Ее прооперировали", – сообщила Керен.

О видео с Мией женщина добавила: "Она выглядит испуганной. Она говорит то, что ей говорят. Я очень переживаю за нее".

Керен только 14 октября узнала, что ее дочь была похищена, и что она не была среди сотен израильтян, убитых ХАМАСом.

"Я была так счастлива, это так жалко. Я была рада услышать, что мой ребенок [находится в плену] у худшего врага в мире. Я имею в виду, Бог знает, через что она проходит", – поделилась женщина.

Мама заложницы боевиков ХАМАС Мии Шем / Фото: Getty Images

Керен, мама-одиночка четырех детей, сказала, что старшая дочь Мия была ее лучшим другом и всегда помогала с домашними делами.

"У нее разум 50-летней женщины, а не 20-летней девушки. Она такая зрелая, и она – настоящий воин. Я знаю, что она там с другими людьми в Газе, и я уверена, что она заботится о них", – добавила мама заложницы.

Заметим, по данным ЦАХАЛ на 15 октября, террористы ХАМАС продолжают удерживать в Секторе Газа 126 израильских заложников.

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