"Vерните мужа, я Zа***лась": в России женщины требуют возврата мужей из Украины – обзор новостей

Жены российских "чмобиков" уже осознали, что в Украине их мужчин ждет только один финал — смерть.

Такого у России еще не было. Женщины начали выходить на митинги даже в Москве, потому что их мужчины если и возвращают из Украины обратно, то уже только в пакете.

Что известно о беспорядках у соседей – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.UA.

Россиянки бунтуют

"Верните мужа, я зае…", так уж россиянки пытаются вернуть своих мужчин, но "все пошло не по плану" и возвращают их разве что в пакетах. Женщины даже устроили пикет, а главными аргументами стали крики и мат. Словом, все как российская книга пишет.

Более того, они даже начали упрекать Путина! В Telegram женщины создали канал, на котором уже около 25 тысяч подписчиков. Там они откровенно рассказывают всю правду о мобилизации и требуют от диктатора остановить это:

"Надеемся, Президент услышит наши надежды, ведь мы такие же избиратели. Наши родные 15-й месяц непосредственно участвуют в боевых действиях. Их не хотят отпускать. Где тысячи контрактников? Мы не поверим, что за это время нельзя было сделать все необходимое", чтобы отпустить мобилизованных гражданских (желающих)"

Вы еще верите в стабильность?

Мы отступим только после того, как наши мужчины будут дома в безопасности (НАВЕДОМ, ротация нас не интересует). Здесь и сейчас мы создаем фундамент солидарности общества против бессрочной мобилизации. И мы обращаемся к каждому о помощи".

Фронт все прощает: в России помиловали убийц

Каннибалов возвращают домой и это без преувеличения. Например, от самого Путина преступник-рецидивист Денис Горин получил помилование, хотя он должен был гнить за решеткой 22 года за несколько жестоких убийств. Так, 44-летний Горин уже трижды попадал в тюрьму за убийства:

В 2003 году зарезал человека и глумился над его телом,

2010 вышел досрочно и совершил еще три убийства, некоторые из них на пару со своим братом;

В 2018 году суд приговорил Горина к 22 годам колонии особого режима.

Также недавно стало известно, что Путин помиловал участника банды сатанистов из Ярославля Николая Оголобяка, убившего и расчленившего четырех подростков и съевшего некоторые части их тел. Он ушел воевать в Украину и вернулся домой после ранения, как и Денис Горин. А вот обычных россиян с фронта не пускают.

Так что женщины даже пытаются штурмовать чиновников, но зря. Депутат Госдумы Виталий Милонов вкусно проехался по ушам. Съезжать по теме депутаты хорошо знают как, и Милонов не исключение. Он очень умело меняет тему на своих дедов.

Следует также вспомнить обращение и объявление войны, точнее – так называемой СВО. Милонов, как говорится, стал забывать. Кажется, кто-нибудь попадет "на кавер" к Путину, потому что с тех пор как это в России употребляют слово "война"? Это же все "специальная военная операция". К слову, митинги уже сворачивают, потому что "запретили".

Протесты запрещают

Тем временем в Челябинске и Санкт-Петербурге гайки прикрутили, а в Кемеровской области и Красноярском крае к женщинам, которые подписаны на телеграм-каналы или участвовали в митингах, уже постучались полицейские. По словам женщин, они обошли уже множество чиновников: ходили в Смольное, отвезли 100 000 подписей весом 30 кг в администрацию президента в Кремль, были в Минобороны и прокуратуры, а также встречались с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским. Но во всех этих случаях получили только отписки.

Женщины добиваются создания региональной рабочей группы, встречи с депутатами, в частности председателем Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, а также губернатором Бегловым. Родственники мобилизованных также настаивают на том, чтобы разрешить митинговать за возвращение мобилизованных и обсуждение этого вопроса на пресс-конференции Путина. А вот даст ли это вообще хоть какой-нибудь результат – пока можно только догадываться. Да и какая свобода слова у РФ может быть.

Но не забываем, что одно место у кремлевского диктатора подгорает, потому что на носу в России выборы и такие беспорядки Путину совсем не на руку, поэтому всем региональным чинам уже приказали подкупать жен мобилизованных.

Мобилизация по-русски

К слову, 2024 Путин объявил годом семьи. Сотни тысяч погибших, жены потеряли мужчин, дети пап, и таких будет еще больше, и больше, ведь мобилизация безумными темпами там продолжается и по сей день. По меньшей мере, до нового года там собираются призвать на фронт в Украину еще 130 тысяч мужчин. "В темную" мобилизация происходит в куда больших масштабах.

К примеру, рассмотрим Якутск. Учитывая, что все население города от 18 до 59 лет составляет чуть менее 187 тысяч человек, а мужчин в городе примерно 43,5%. Таким образом, даже если предположить, что по одному адресу был мобилизован только один мужчина, а мэрия смогла охватить все такие адреса, то на войну было похищено более 2% трудоспособного мужского населения города.

Учитывая, что говорить об этом не позволяют, женщины запустили флешмоб и начали расклеивать на автомобилях наклейки с надписями: "Верните мужа, я зае…", или "верните зятя". Похоже, что такие наклейки на авто – единственный шанс жен мобилизованных хоть как-то обратиться к власти и не оказаться в автозаке. Но это не точно.

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