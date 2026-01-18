ТСН в социальных сетях

Мир
1079
1 мин

Верните наши колонии: известный журналист потролил Трампа после его угроз о Гренландии

Британский журналист Пирс Морган иронизирует над территориальными претензиями Трампа.

Дмитрий Гулийчук
Журналист Пирс Морган предложил Британии «выкупить» США

Британский журналист Пирс Морган потролил Дональда Трампа на фоне споров вокруг Гренландии и заявил, что Британия должна выкупить Америку обратно.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Британия должна выкупить Америку. В конце концов она была нашей, и это усилило бы нашу Североатлантическую безопасность. Если вы не продадите нам ее, президент Трамп, мы введем тарифы на США и любую страну, которая поддерживает вас в вашем сопротивлении этому очень выгодному соглашению. Справедливо?», — иронизирует журналист, намекая на действия самого Трампа.

Заметим, что часть территории США (13 колоний в Северной Америке, расположенных вдоль восточного побережья) принадлежали Британской империи к войне за независимость США, продолжавшуюся с 1775 по 1783 год.

Напомним, что Дональд Трамп ввел 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран, вставших на сторону Гренландии, отправив на остров своих военных.

В свою очередь лидеры Европы жестко ответили Трампу на угрозы пошлинами.

1079
