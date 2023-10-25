"Верните Судеты немцам": Медведев разродился бредом из-за "бандеровского шабаша" в Чехии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и один из самых безумных выразителей позиции Кремля Дмитрий Медведев разгневался из-за заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что главным результатом помощи ЕС должно быть возвращение Украине Крыма.

В соцсети Х (бывший Twitter) приспешник Путина сделал циничное предложение правительству Чехии.

"Примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам", — неожиданно заявил он, апеллируя к тому, что в 1938 году по требованию Гитлера Судетская область тогдашней Чехословацкой республики была передана под управление Третьего Рейха.

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При этом второй парламентский саммит "Крымской платформы" в Праге, который посетили 70 парламентских делегаций, Дмитрий Медведев назвал "демоническим бандеровским шабашем".

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выразил мнение о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть начаты осенью этого года или в начале 2024 года.

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