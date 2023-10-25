"Верните Судеты немцам": Медведев разродился бредом из-за "бандеровского шабаша" в Чехии

Приспешник Путина впал в истерику из-за призыва вернуть Крым Украине.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ и один из самых безумных выразителей позиции Кремля Дмитрий Медведев разгневался из-за заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что главным результатом помощи ЕС должно быть возвращение Украине Крыма.
В соцсети Х (бывший Twitter) приспешник Путина сделал циничное предложение правительству Чехии.
"Примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам", — неожиданно заявил он, апеллируя к тому, что в 1938 году по требованию Гитлера Судетская область тогдашней Чехословацкой республики была передана под управление Третьего Рейха.
При этом второй парламентский саммит "Крымской платформы" в Праге, который посетили 70 парламентских делегаций, Дмитрий Медведев назвал "демоническим бандеровским шабашем".
Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выразил мнение о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть начаты осенью этого года или в начале 2024 года.
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