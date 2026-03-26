Вернулась зима: из-за снегопадов в одной из стран Европы объявлен красный уровень опасности
Из-за сильного снега и штормового ветра в некоторых районах Хорватии возникли трудности с движением грузовых автомобилей.
В четверг, 26 марта, в Хорватию снова вернулась зима с обильными снегопадами и штормовым ветром. Из-за ухудшения погодных условий в трех регионах балканской страны объявлен красный петух опасности.
Об этом пишет Večernji list.
Из-за сильного снега и штормового ветра возникли трудности с движением грузовых автомобилей и фур с прицепами на автотрассах, соединяющих внутренние район страны с Адриатическим побережьем.
В прибрежных районах порывы ветра достигают ураганной силы, что делает передвижение по мостам и открытым участкам дорог крайне опасным.
Спасательные службы призывают водителей не выезжать на дорогу без необходимости и обязательно иметь полное зимнее снаряжение.
Напомним, в Украине 27 марта станет самым теплым днем недели с температурой до +19 градусов, однако балканский циклон уже готовит изменение погоды. Синоптики предупреждают о приближении дождей, туманах и высокой лавинной опасности в Карпатах.