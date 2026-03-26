Вернулась зима: из-за снегопадов в одной из стран Европы объявлен красный уровень опасности

Из-за сильного снега и штормового ветра в некоторых районах Хорватии возникли трудности с движением грузовых автомобилей.

Богдан Скаврон
Снегопад в Хорватии

Снегопад в Хорватии / © из соцсетей

В четверг, 26 марта, в Хорватию снова вернулась зима с обильными снегопадами и штормовым ветром. Из-за ухудшения погодных условий в трех регионах балканской страны объявлен красный петух опасности.

Об этом пишет Večernji list.

Из-за сильного снега и штормового ветра возникли трудности с движением грузовых автомобилей и фур с прицепами на автотрассах, соединяющих внутренние район страны с Адриатическим побережьем.

В прибрежных районах порывы ветра достигают ураганной силы, что делает передвижение по мостам и открытым участкам дорог крайне опасным.

Спасательные службы призывают водителей не выезжать на дорогу без необходимости и обязательно иметь полное зимнее снаряжение.

Напомним, в Украине 27 марта станет самым теплым днем недели с температурой до +19 градусов, однако балканский циклон уже готовит изменение погоды. Синоптики предупреждают о приближении дождей, туманах и высокой лавинной опасности в Карпатах.

