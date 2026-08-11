Вернули едва живым: Путин помиловал осужденного в России экс-морпеха США

Гражданин США Роберт Гилман вернулся из российского заключения

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Российские власти официально освободили гражданина Соединенных Штатов Роберта Гилмана, находившегося за решеткой в РФ более четырех с половиной лет. Решение о его помиловании было принято на фоне серьезного ухудшения здоровья американца и активизации кулуарных дипломатических контактов.

О возвращении бывшего военного на родину и предоставлении ему срочной медицинской помощи официально сообщил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х.

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Позиция Белого дома

Американская сторона отмечает, что возвращение ветерана стало результатом скоординированной работы новой администрации США. Вашингтон отдельно поблагодарил за взаимодействие специального представителя Стива Виткоффа, который непосредственно занимался координацией процесса транспортировки и передачи бывшего военного. В то же время в Госдепартаменте подчеркнули, что эта гуманитарная акция не остановит дальнейшее давление на Кремль с целью возвращения других незаконно удерживаемых граждан, в частности, Стивена Хаббарда.

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«Гилман стал одним из более 100 американцев, которых президент Трамп освободил во время своего второго президентского срока. Мы благодарим Россию за сотрудничество со специальным представителем Стивом Виткоффом для освобождения господина Гилмана и за то, что она позволила ему получить необходимое медицинское лечение здесь, в США. Хотя мы приветствуем этот положительный шаг, мы и дальше будем добиваться немедленного возвращения всех других незаконно удерживаемых американцев, в частности незаконно удерживаемого Стивена Хаббарда», — написал Рубио.

Глава Белого дома Дональд Трамп также подтвердил, что освобождение американца является результатом его прямых личных контактов с Кремлем. Эксперты предполагают, что этот жест доброй воли со стороны Москвы может быть элементом куда более широкой дипломатической игры, направленной на выстраивание будущих отношений с Вашингтоном. Для американской стороны было принципиально вернуть ветерана без каких-либо дополнительных политических условий или уступок по безопасности.

«После моих переговоров с Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его, по гуманитарным соображениям. Мы благодарны за это решение, а также за то, что Россия не требовала никого вместо него — обмена не было», — написал Трамп.

Критическое состояние здоровья Гилмана

Роберт Гилман покинул территорию Российской Федерации на специальном самолете Государственного департамента США в сопровождении квалифицированной медицинской бригады. Сразу после приземления его планируют экстренно доставить в специализированный реабилитационный центр в городе Сан-Антонио из-за тяжелых физических и психических повреждений. Защитники и родственники ветерана откровенно заявляли, что в российской тюрьме его жизнь оказалась под реальной угрозой.

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Правозащитники отмечают, что за последние месяцы американца фактически довели до полусмерти. Его перевели из колонии в гражданскую больницу в состоянии диссоциативного ступора или кататонии, когда человек полностью теряет способность двигаться и реагировать на окружающий мир. Организации по спасению заложников сравнивали эту ситуацию с трагической судьбой студента Отто Вормбиера, в свое время возвращенного из Северной Кореи в коме.

Хронология событий

Как пишет LIGA.net, Роберт Гилман был задержан в Воронеже еще 17 января 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российские власти обвинили бывшего морского пехотинца в нападении на полицейского в состоянии опьянения, тогда как семья отрицала вину и утверждала, что удар был случайным из-за внезапного ухудшения самочувствия во время поездки в поезде.

Роберт Гилман, фото 2024 года / © Фото из открытых источников

Первоначально суд приговорил американца к 4,5 годам лишения свободы. Однако уже в 2024 году российские государственные медиа заявили о продлении срока наказания до 10 лет за якобы новые нападения на сотрудников колонии.

На прошлой неделе информационное агентство Reuters сообщило, что заключенный Гилман находится в критическом состоянии и близок к смерти из-за систематических пыток и принудительных инъекций психоактивных препаратов. По данным правозащитников, в конце июня его перевели из тюремной больницы в гражданское психиатрическое отделение в состоянии диссоциативного ступора. Гилман не мог самостоятельно двигаться, не открывал глаз и получал питание через трубку.

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Вопрос его спасения стронулся с места после того, как 23 июля 2026 года госсекретарь США Марко Рубио спросил об освобождении Гилмана во время личной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле, что в конце концов и заставило Кремль согласиться на помилование.

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