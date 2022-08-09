"Вернуть Россию в СССР": в Эстонии призвали остановить выдачу россиянам виз в ЕС

Потому что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в Европейский Союз.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Надо вернуть Россию в СССР. Россия будет в изоляции. Мы вместе с союзниками сделаем все для этого. Хотели в советский союз? Будет у вас советский союз", — написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для россиян. Он считает, что ограничение должно касаться всех, даже так называемых "хороших", покинувших государство-террориста из-за несогласия с политикой диктатора Владимира Путина.

США дают $1 млрд помощи: это ракеты к HIMARS, боеприпасы – обращение Зеленского за 8 августа

Читайте также: