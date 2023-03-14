Вернут в Африку и ликвидируют: российская правозащитница о том, что будет с Пригожиным

По мнению правозащитницы, Пригожина снова отправят в Африку, а затем убьют.

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин проиграл первый раунд боя с российской политической элитой. Теперь его снова вернут в Африку защищать интересы Путина, а через несколько лет могут просто "убрать".

Такое мнение высказала российская правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, информирует FREEДОМ.

По ее словам, вербовка Пригожиным зеков на войну против Украины очень понравилась российскому обществу. Однако конфликты с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу закончились для него проигрышем.

Однако Романова не исключает, что Пригожин еще не упустил шанс вернуть свои позиции, ведь мобилизация заключенных российским Минобороны оказалась провальной.

"Узники – контингент специфический, Пригожин с ними умеет работать, а в Минобороны этого делать не умеют… Сейчас заключенные разбегаются, их пытаются ловить и отправлять в ИВС (изолятор временного содержания). ИВС в Донецке уже полностью забит такими военными. Я думаю, что это, к сожалению, дает Пригожину еще один шанс вернуться на военную арену, но надеюсь, что склоки в российской так называемой элите не позволят ему это сделать. Все-таки эта элита предпочтет решение: пусть все разваливается, но чтобы не было Пригожина”, — предполагает правозащитница.

По ее мнению, пока Пригожина снова отправят в Африку, где уже есть представители его ЧВК. Впоследствии олигарха убьют, считает глава фонда "Русь сидящая",

“Если не будет какого-либо резкого изменения ситуации, его вернут в Африку. Но если честно, я ставила бы на то, что через год его не будет в живых. Грибочками отравится либо на мини взорвется, либо у машины колесо спустит. Мне кажется, речь идет об этом. Он настолько сейчас поссорился со всей элитой, что ей рано или поздно надоест придумывать происки против Пригожина, и она поступит так, как делает обычно”, — подытожила Романова.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что конфликт между Пригожиным и Шойгой достиг апогея.

По информации майора запаса ВСУ, военного эксперта Алексея Гетьмана, ранее численность "вагнеровцев" могла достигать 45 тысяч, но сейчас их осталось около 7 тысяч. Остальных уничтожили украинские защитники.

По мнению спикера Восточной группировки Сергея Череватого, бесславная история "вагнеровцев" закончится в Бахмуте, где ВСУ уничтожили большую часть наемников.

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