Андрис Кулбергс / © LETA

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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европейский Союз полностью закрыть границы гражданам России. Он считает, что на фоне усиления гибридных атак Москвы страны ЕС не могут должным образом проверять сотни тысяч въезжающих в Европу российских туристов.

Об этом Кулбергс заявил в интервью немецкому изданию WELT.

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Латвия призывает ЕС закрыть границы для россиян: что предлагает Кулбергс

По словам латвийского премьера, въезд такого количества граждан РФ создает угрозу безопасности европейских стран. Он призвал партнеров не демонстрировать слабость перед Кремлем и подчеркнул, что проверить всех желающих попасть в ЕС невозможно.

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«Впускать такое количество людей в ЕС пока слишком опасно. Мы не должны уступать Россию, не должны демонстрировать слабость. Никто не может проверить такое количество людей», — заявил Кулбергс.

Вопрос ограничения въезда для россиян уже обсуждается на уровне Евросоюза. В июне 2026 года Латвия присоединилась к группе из 11 стран ЕС, подписавших письмо под руководством Швеции с призывом ограничить выдачу виз гражданам РФ. В октябре еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер сообщил Politico, что Европейская комиссия может представить соответствующее предложение в следующем году.

Кулбергс также исключил возможность восстановления нормальных отношений с Москвой после прекращения огня в Украине. По его словам, европейские политики не должны рассчитывать на возвращение к довоенной модели сотрудничества с Россией.

«Некоторые считают, что после перемирия можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Это невозможно. Это новая эпоха», — подчеркнул премьер.

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Гибридные атаки России в Европе: Кулбергс предупредил о «зиме правды»

Глава латвийского правительства заявил, что гибридные атаки России на восточном фланге НАТО усиливаются. Он также назвал ближайшие месяцы «зимой правды» и призвал европейские страны, в частности Германию, не поддаваться усталости от войны.

По словам Кулбергса, из-за отсутствия значительных успехов на фронте Россия усиливает удары по украинской гражданской инфраструктуре, в частности по системам электро-, тепло- и водоснабжения. Параллельно Москва пытается влиять на общественное мнение в странах ЕС, чтобы ослабить поддержку Украины.

Премьер Латвии предостерег, что Россия стремится посеять страх среди европейцев и вынудить их правительства отказаться от помощи Киеву.

Напомним, ранее мы писали, что НАТО усиливает оборону воздушного пространства над странами Балтии из-за роста угрозы со стороны России. В частности, Альянс изменил подход от обычного патрулирования к полноценной миссии противовоздушной обороны. В регионе дежурят международные экипажи истребителей, включая итальянские Eurofighter, испанские F-18 и турецкие боевые самолеты.

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Кроме того, Латвия разворачивает так называемую «стену из дронов» вдоль восточной границы. Она предусматривает использование радаров, беспилотников-перехватчиков и систем управления, которые должны обнаруживать и при необходимости уничтожать вражеские БПЛА.

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