Вернутся ли "вагнеровцы" воевать с Украиной: Подоляк спрогнозировал намерения Пригожина

После неудачной попытки мятежа главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вряд ли решится совершить наступление на Украину с территории Беларуси.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Медуза".

Он отмечает, что, во-первых, Пригожин не пошел в Беларусь в полном объеме. ЧВК "Вагнер" в традиционном виде прекращает свое существование, поскольку теряет основной источник финансирования – российское государство.

"Государство давало им оружие, обеспечивало логистику, дипломатическое прикрытие — этого больше не будет. Рекрутинг, который пополнял ресурсную базу ЧВК "Вагнер" будет полностью остановлен — теперь это делает Минобороны. Часть вагнеровцев уже переходит к ним на работу. Думаю, еще часть перейдет в Росгвардию для подавления внутренних протестов", – предполагает Подоляк.

По словам советника Офиса президента, небольшая часть "вагнеровцев" перейдет в Беларусь как инструкторы для белорусских спецназов.

"Это 500-800, максимум тысяча человек, которые смогут участвовать в тех или иных операциях Беларуси. Но Беларусь не может быть заказчиком, это нищее государство, а ЧВК "Вагнер" не работает бесплатно. Да и никаких внешнеполитических фундаментальных задач у этой страны нет, поэтому наемников Пригожина они не могут использовать", — говорится в сообщении.

Таким образом, Подоляк прогнозирует, что главе ЧВК вряд ли есть смысл заходить на территорию Украины.

"Они взаимно друг друга унизили. Да и договариваться им о чем-то бессмысленно — Путин будет его искренне бояться. Поэтому я не вижу никакого риска для Украины со стороны Беларуси", — сказал он.

Напомним, главарь террористов "Вагнера" Пригожин намерен принять участие в президентских выборах в РФ в следующем году.

Также стало известно, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения, поэтому сложно выяснить, где он находится сейчас.

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