Вернувшийся с войны боевик ППК "Вагнер" теперь заползает к подъезду рачки (фото)

Оккупанту до окончания заключения оставался всего месяц, однако он решил поехать на фронт убивать украинцев. И вернулся домой без обеих ног.

Боевик ЧВК "Вагнер", бывший зек Вячеслав Колосов из российского города Ярославль решил пойти на войну убивать украинцев, чтобы выйти из тюрьмы досрочно. С войны "вагнеровец" вернулся без обеих ног и остался никому не нужен.

О нем рассказали российские пропагандистские издания, опубликовав видео, как боевик без ног вынужден на четвереньках заползать к подъезду и дальше по лестнице в квартиру, двигая за собой колесное кресло.

Большую часть своей жизни оккупант провел за решеткой: отбывал сроки преимущественно за кражу. В его колонию лично прилетал вербовать зэков лично Евгений Пригожин.

"У меня последний срок был на Алтае. Туда Пригожин сам приезжал в декабре 2022 года. Пригожин сразу сказал: "Пацаны, вы туда пойдете просто умирать. А кто выживет, тому помилование будет", – рассказывает бывший зэк.

Оккупанту до окончания заключения оставался всего месяц, однако все же он решил поехать на фронт убивать украинцев. А когда вернулся домой без обеих ног, то оказалось, что он никому не нужен. Боевик жалуется, что в РФ ему до сих пор не предоставили статус "участника боевых действий". А во время "мятежа Пригожина", Вячеслава вместе с другими "вагнеровцами" выбросили прямо на улицу из гостиницы в Анапе, где они находились на реабилитации.

Правда, за полученные средства от ЧВК "Вагнер" зек купил квартиру-"малосемейку" – на пятом этаже, в доме, где не всегда работает лифт. Поэтому сейчас он вынужден заползать к подъезду и дальше по лестнице в квартиру, задвигая за собой колесное кресло. Вот так Россия "заботится" о своих так называемых "героях".

Ранее сообщалось, что Путин помиловал осужденного людоеда-сатаниста, убившего и расчленившего 4 подростков. Сатанист должен был сидеть до 2030 года, но провоевал пол года в "Шторм Z" и вышел на свободу.

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